Создателю "Масяни" грозит до 6 лет тюрьмы за мультик с призывом сдаваться в плен ВСУ

Уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" открыто в отношении мультипликатора Олега Куваева, создателя мультсериала про Масяню. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По информации канала, причиной для возбуждения уголовного дела стал ролик 56-летнего Куваева на "Ютубе", в котором Масяня обращается к российским военным с призывом сдаваться в плен ВСУ, используя специально созданный для этого на Украине сайт. Теперь по этой статье мультипликатору грозит до шести лет тюремного заключения. Сам автор в настоящий момент находится в Израиле, о чём стало известно из его соцсетей.