Создателю "Масяни" грозит до 6 лет тюрьмы за мультик с призывом сдаваться в плен ВСУ
Mash: В отношении создателя "Масяни" Куваева возбудили уголовное дело
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Уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" открыто в отношении мультипликатора Олега Куваева, создателя мультсериала про Масяню. Об этом сообщает "Mash на Мойке".
По информации канала, причиной для возбуждения уголовного дела стал ролик 56-летнего Куваева на "Ютубе", в котором Масяня обращается к российским военным с призывом сдаваться в плен ВСУ, используя специально созданный для этого на Украине сайт. Теперь по этой статье мультипликатору грозит до шести лет тюремного заключения. Сам автор в настоящий момент находится в Израиле, о чём стало известно из его соцсетей.
В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, где были собраны серии мультфильма про "Масяню". Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. На сайте было опубликовано 160 серий "Масяни".