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18 октября, 10:37

Создателю "Масяни" грозит до 6 лет тюрьмы за мультик с призывом сдаваться в плен ВСУ

Mash: В отношении создателя "Масяни" Куваева возбудили уголовное дело

<p>Обложка © <a href="https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=rjjpf3psiSg&ab_channel=%D0%B2%D0%94%D1%83%D0%B4%D1%8C" target="_blank" rel="noopener noreferrer">YouTube / вДудь</a></p>

Обложка © YouTube / вДудь

Уголовное дело по статье "Публичные призывы к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства" открыто в отношении мультипликатора Олега Куваева, создателя мультсериала про Масяню. Об этом сообщает "Mash на Мойке".

По информации канала, причиной для возбуждения уголовного дела стал ролик 56-летнего Куваева на "Ютубе", в котором Масяня обращается к российским военным с призывом сдаваться в плен ВСУ, используя специально созданный для этого на Украине сайт. Теперь по этой статье мультипликатору грозит до шести лет тюремного заключения. Сам автор в настоящий момент находится в Израиле, о чём стало известно из его соцсетей.

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В марте 2022 года Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, где были собраны серии мультфильма про "Масяню". Доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. На сайте было опубликовано 160 серий "Масяни".

Юрий Лысенко
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