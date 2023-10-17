Как живёт губернатор ХМАО Наталья Комарова, усомнившаяся в СВО Оглавление Что сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова Сарказм или мастер-класс по коррупции? Другие скандалы с участием Натальи Комаровой Как живёт губернатор Югры На главу Ханты-Мансийского округа Наталья Комарову написали заявление главе МВД Владимиру Колокольцеву о дискредитации Вооружённых сил России. За последнее время губернатор попадает в скандалы уже четвёртый раз. Как она живёт? 65216 65216 Губернатор Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталья Комарова. Обложка © ТАСС / URA.RU / Alexey Andronov

Что сказала губернатор ХМАО Наталья Комарова

Тюменский общественник Юрий Рябцев обвинил губернатора Ханты-Мансийского автономного округа – Югры Наталью Комарову в дискредитации ВС РФ и написал на неё заявление в МВД. Неосторожные слова глава региона сказала во время рабочей встречи с жителями Нижневартовска.

— Когда начнётся прописанное по контракту обеспечение наших мужчин? Даже не получили рюкзаки со снаряжением. И даже мы не знаем, где эти рюкзаки, — спросила губернатора жена участника СВО.

— Вы у меня спрашиваете, зная, что я губернатор, не министр обороны!? — с ноткой возмущения переспросила Наталья Комарова. — Давайте так, я готова рассмотреть конкретную вашу заявку с тем, чтобы ответить на этот вопрос. Дело в том, что мы в данном случае не готовились к этой войне, она нам не нужна, мы совершенно по-другому выстраивали мир. В этой связи какие-то нестыковки, нерешённые вопросы, безусловно, будут присутствовать. Вот у вас всё всегда на работе получается? У меня не всегда.

Наталья Комарова ответила на вопрос жены участника СВО. Видео © t.me / URA.RU

Общественник возмутился не только самому высказыванию, но и тому, что это прозвучало из уст высокопоставленного чиновника. Он призвал губернатора ответить за свои слова.

Пресс-служба Правительства Ханты-Мансийского автономного округа уже отреагировала на скандал. Обвинения Юрия Рябцева там назвали необоснованными, а скандальную фразу губернатора вырванной из контекста.

— Как уже сообщила Наталья Комарова, Россия не готовилась к войне с Западом и не была заинтересована в конфликте на Украине. Ровно об этом же неоднократно говорил президент: против нас по факту объявлена война — санкционная, экономическая — а руками киевского режима осуществляется ещё и физическое истребление людей. И тот факт, что Россия была вынуждена вступить в это противостояние, конечно, не укладывался в планы нашей страны по построению мира и партнёрства на континенте, — заявили в пресс-службе. Им не впервой оправдываться и разъяснять двусмысленные слова Комаровой.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова. Фото © ТАСС / POOL / Александр Астафьев

Сарказм или мастер-класс по коррупции?

Сразу после новогодних праздников в январе текущего года Наталью Комарову обвинили в том, что она якобы учит своих сотрудников, как коррупционно зарабатывать на долгостроях. Та её речь тоже попала на видео, но случайно. Она не знала, что идёт запись.

— Внести бы изменения в части ужесточения закона, чтобы подрядчик строго соблюдал сроки строительства, — предложила спикер горсовета Когалыма Алла Говоришева.

— Не надо изменений, — отрезала губернатор. — А вы знаете, что каждый раз в ходе глубокой проработки выходим сами на себя, муниципалитет или региональное государство? Потому что у нас есть такая забава, игра — мы проектно-сметную документацию разрабатываем сразу таким образом, чтобы через два месяца останавливать строительство и переделывать проектно-сметную документацию. Там все в доле.

Сказав это, она тут же обратилась к организаторам эфира: "Вы выключили всё?" После этого запись оборвалась.

Мастер-класс по коррупции или сарказм? Видео © t.me / FAKTOLOGIA.COM

И вновь пресс-служба встала горой на защиту губернатора. Якобы телеграм-каналы начали "масштабную кампанию" против Комаровой, чтобы "нанести репутационный ущерб имиджу", а на самом деле её слова лишь сарказм.

— Указанное видео — фрагмент разговора, в ходе которого губернатор Югры Наталья Комарова с очевидной степенью иронии в голосе обозначила наличие всеобщих, не только региональных, проблем при строительстве социальных объектов, связанных с проведением конкурсных процедур, — сказали тогда Лайфу в Департаменте общественных связей Югры.

После того скандала губернатор сразу поехала к Центральной окружной больнице в Нижневартовске — самому известному долгострою региона. За пятнадцать лет в проект залили 30 миллиардов рублей. Все эти годы стройка шла по схеме, о которой якобы с иронией высказалась Комарова: негодные сметы и их постоянные переделки. Из последних новостей по этому проекту: в 2019-м был заключён контракт на 7 миллиардов, через два года должны были возвести первые корпуса. Но в 2020-м смету пересчитали, ценник вырос на 2,3 миллиарда из-за подорожания материалов, сроки сдвинулись. Снова не успели. Теперь её собираются сдать в конце 2023 – начале 2024 года.

Многострадальная всё ещё не сданная больница в Нижневартовске. Фото © Архив Департамента общественных коммуникаций и молодёжной политики Администрации города Нижневартовска

Много вопросов к Комаровой возникло и по другому долгострою — клиническому перинатальному центру в Сургуте. В 2014 году принадлежавшая офшорам компания "ВИС инфраструктура" выиграла конкурс на его строительство. Стоимость контракта составила 18 миллиардов рублей. Работы планировалось завершить в 2018 году. Но сдали клинику на три года позже. Лайф поговорил со строителем, который был причастен к этому проекту.

— Этот проект делали так себе. Кто-то что-то где-то мутит, а строители выкручиваются и строят, строят. Для меня это выглядит как недоработки проектной документации, а специально или случайно так сделали — мне неизвестно, — высказал своё мнение строитель.

Перинатальный центр в Сургуте. Фото © vestniksr.ru

Долгостроев в Югре, вообще говоря, полно. Летом 2022 года власти региона через сайт госзакупок искали подрядчика на 700 миллионов рублей, чтобы завершить строительство проблемного жилого дома в Нефтеюганске. Ввести многоэтажку планировалось ещё в 2016-м.

Следователь, специализирующийся на коррупционных и экономических преступлениях, пояснил Лайфу смысл схемы на долгостроях.

— Наличие долгостроя в регионе позволяет получать из федерального центра бюджетные деньги на программы строительства. Деньги можно прокрутить в банках или других проектах и заработать с них проценты себе в карман. А неосвоенные средства можно через год вернуть в федеральную казну. Это всё вполне законно. От этой схемы страдают только дольщики и очередники, — рассказал Лайфу следователь по экономическим делам.

Другие скандалы с участием Натальи Комаровой

В 2015 году ЦБ не допустил в систему гарантирования Ханты-Мансийский негосударственный пенсионный фонд, попечительский совет которого тогда возглавляла Наталья Комарова. Причина: значительная доля пенсионных резервов была инвестирована в паи закрытых паевых инвестиционных фондов (ПИФ), балансовая стоимость которых оказалась завышена примерно на четыре миллиарда рублей.

Несколько лет назад активисты Общероссийского народного фронта заметили завышение стоимости строительства детсадов в Югре. В нормах Федерального агентства по строительству и ЖКХ одно место детсада оценивается в один миллион рублей, а власти региона закладывали в контракты почти в полтора раза больше — 2,27 миллиона.

Много вопросов к Наталье Комаровой возникает из-за многочисленных бродячих псов в ХМАО. Югра в этом плане антилидер, больше всего нападений на людей в прошлом году — 152. На днях стая агрессивных животных едва не загрызла женщину в Нижневартовске. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель.

Момент нападения собак на женщину в Нижневартовске. Видео © t.me / ЧП Нижневартовск. Происшествия

Интересно, что буквально за день до инцидента губернатору задали вопрос о бродячих псах жители города Нягани. Одна из местных рассказала, как боится выходить из дома из-за злой кусачей бродяги во дворе.

— Животные без хозяина не появляются из ниоткуда. Посмотрите сами на себя. И вот так вот вести себя, требовать жёстко нужно с каждого, начиная с себя. Я что, тут буду дворцы строить для бездомных животных? Это моя собака? Это я её бросила? Это вы её бросили. Вот теперь подберите её и пристройте, — неожиданно жёстко ответила губернатор.

Как живёт губернатор Югры

Наталья Комарова родом из Псковской области, школьницей училась в Болгарии, потом вернулась на родину и закончила Коммунарский горно-металлургический институт. В восьмидесятых работала в горисполкоме Нового Уренгоя — столицы газовиков. В девяностых избралась там в мэры. В нулевых представляла Ямало-Ненецкий округ в Госдуме. В 2010 году стала губернатором Югры.

Судя по декларациям, Наталья Комарова владеет квартирой на 186 квадратов и машино-местом. Также она пользуется выделенным ей как губернатору особняком площадью 459 квадратов. За последнюю дюжину лет глава региона заработала 45 миллионов рублей — это около 314 тысяч в месяц.



Лайф изучил задекларированные активы чиновницы. Её квартира за 60 миллионов рублей находится в клубном ЖК "Остров" в столичном ландшафтном заказнике "Тёплый Стан" рядом с Тропарёвским парком. Территория закрыта и под охраной. Для жителей дома имеется подземный паркинг, бассейн, спортзал, крытое футбольное поле, бильярд, сауна.

ЖК "Остров". Фото © intermark.ru

А в Югре Наталья Комарова поселилась у здания администрации в элитном особняке на улице Чехова. На картах это здание обозначено как резиденция губернатора. Оно огорожено забором, участок 15 соток вымощен плиткой. На въезде — КПП. Сам особняк трёхэтажный. Согласно кадастровой карте, его площадь — 744 квадрата, в полтора раза больше по сравнению с метражом, указанным в декларации.

Резиденция губернатора Югры

Судя по базам, Наталья Комарова, когда находится в Москве, может жить в столичном представительстве Югры. Это исторический особняк в Староконюшенном переулке. Несмотря на то что это здание считается административным, несколько лет назад там продавались квартиры. Малогабаритка стоила свыше 30 миллионов рублей.

Представительство Югры в Москве. Фото © Яндекс Карты

Мало кто в ХМАО видел мужа губернатора Вадима Комарова. Он рок-музыкант и экс-солист группы Rack 2. Наталья Комарова развелась с ним через пару лет после того, как возглавила регион. От экс-супруга у неё две взрослые дочери.

Старшая с нулевых годов работает юристом в московском филиале нефтегазовой компании "Нортгаз". Это ямало-ненецкий холдинг со штабом в Новом Уренгое. Напомним, что её мать представляла ЯНАО в Госдуме, а в столице газовиков была мэром. Натали живёт на улице Удальцова в добротном современном ЖК "Квартал на Ленинском". Рядом Удальцовские пруды, парки "Воронцовский" и 50-летия Октября. Стоимость трёхкомнатных квартир, как у неё, здесь доходит до 100 миллионов рублей.

ЖК "Квартал на Ленинском". Фото © intermark.ru

Младшая работает журналистом в Санкт-Петербурге. Там у неё может быть целых три адреса. Четырёхкомнатная квартира в отреставрированном дореволюционном здании (доходный дом Ф.Ф. Эртеля) на улице Чехова — цена около 40 миллионов рублей. Апартаменты на 73 квадрата в новостройке ЖК "Империал" на Киевской улице — стоимость свыше 25 миллионов. Также младшая дочь недавно присоединилась к чату и каналам элитного ЖК Familia — расценки там до 60 миллионов рублей за жильё без отделки. Есть у неё и московская жилплощадь — трёшка в жилом комплексе бизнес-класса "Чемпион-парк" в районе Олимпийской деревни. Поблизости три больших парка. Такая недвижимость обойдётся в сумму более 50 миллионов рублей.









Имеет ли право губернатор так разговаривать с жителями региона? 0 Нет, он должен помнить, что работает для людей Возможно, журналисты неверно услышали слова губернатора Я не слежу за жизнью губернаторов, мне всё равно

Авторы Егор Пережогин