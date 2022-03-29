Роскомнадзор ограничил доступ к сайту мультсериала "Масяня"

Кроме того, больше недоступна одна из страниц зеркала сайта multru.com, где был размещён эпизод мультфильма.

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту mult.ru, где собраны серии мультфильма про "Масяню". Об этом свидетельствуют данные сервиса для проверки ограничения доступа к сайтам и их страницам.

Отмечается, что доступ ограничен по требованию Генпрокуратуры РФ в соответствии с регламентом блокировки сайтов, содержащих призывы к массовым беспорядкам, экстремизму, участию в незаконных массовых акциях. На сайте было опубликовано 160 серий "Масяни".

Кроме того, больше недоступна одна из страниц зеркала сайта multru.com, где был размещён эпизод мультсериала, содержащий недостоверную общественно значимую информацию об "Операции Z" на Украине. Ограничить доступ к этому видеоролику ранее требовал Роскомнадзор.