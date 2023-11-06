Низверженный протодиакон Кураев поехал топить "боль одинокой старости" в Чехии
Лишённый сана протодиакон Кураев заявил, что уехал из России 4 ноября
Андрей Кураев. Обложка © ТАСС / Сергей Ермохин
Бывший протодиакон Русской православной церкви, которого лишили священного сана, Андрей Кураев сообщил, что уехал из России в День народного единства, 4 ноября.
"Забавно вышло: откололся в День народного единства. Просто "судьба диссидента", — подписал он пост в "Живом журнале".
Ранее Кураев заявил, что уезжает из России в Прагу. Он пояснил, что там в детстве жил в течение нескольких лет. Низверженный протодиакон заметил, что его московский мир разрушен, и выразил надежду на то, что боль одинокой старости может смягчить погружение в атмосферу "счастливого пражского детства".