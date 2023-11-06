Низверженный протодиакон Кураев поехал топить "боль одинокой старости" в Чехии

Ранее Кураев заявил, что уезжает из России в Прагу. Он пояснил, что там в детстве жил в течение нескольких лет. Низверженный протодиакон заметил, что его московский мир разрушен, и выразил надежду на то, что боль одинокой старости может смягчить погружение в атмосферу "счастливого пражского детства".