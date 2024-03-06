Суд приговорил экс-курсанта военного училища РФ к 12 годам колонии за госизмену
Бывший курсант военного училища России получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.
В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание Владиславом Бояршиновым вины и его деятельное раскаяние. Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ.
Дело рассматривалось в закрытом от СМИ и публики режиме, так как его материалы содержат гриф "секретно". На данный момент приговор не вступил в законную силу.
Ранее Life.ru рассказывал, что суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии за госизмену. Также фигурант был лишён воинского звания.
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