Суд приговорил экс-курсанта военного училища РФ к 12 годам колонии за госизмену

Бывший курсант военного училища России получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание Владиславом Бояршиновым вины и его деятельное раскаяние. Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ.