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6 марта, 04:36

Суд приговорил экс-курсанта военного училища РФ к 12 годам колонии за госизмену

Бывший курсант военного училища России получил 12 лет колонии строгого режима за госизмену в форме шпионажа. Такое решение вынес Второй Западный окружной военный суд, пишет ТАСС.

В качестве смягчающих обстоятельств суд учёл полное признание Владиславом Бояршиновым вины и его деятельное раскаяние. Его признали виновным в сборе разведданных, информации, которая могла быть использована против безопасности РФ.

Дело рассматривалось в закрытом от СМИ и публики режиме, так как его материалы содержат гриф "секретно". На данный момент приговор не вступил в законную силу.

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Ранее Life.ru рассказывал, что суд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам колонии за госизмену. Также фигурант был лишён воинского звания.

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Unsplash / Tingey Injury Law Firm

Артур Лапсаков
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