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1 марта, 18:39

Двух россиян арестовали по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал россиян Егорову и Коротича за госизмену

Мещанский суд Москвы арестовал двух граждан России по обвинениям в госизмене. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Егоровой В.В.", — говорится в электронной базе данных.

По данным из Мещанского суда Москвы, россиянку обвиняют в совершении государственной измены по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также по этой статье проходит и некий Коротич П.А. Подробности обоих дел не раскрывались, и дополнительная информация об обвиняемых не была предоставлена.

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А ранее Life.ru рассказывал, что государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для актёра из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, который вступил в ряды "Русского добровольческого корпуса"**. Его обвиняют в государственной измене и переходе на сторону Украины.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

** Запрещённая в России террористическая организация.

Обложка ©

Shutterstock

Александра Мышляева
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