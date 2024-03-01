Двух россиян арестовали по делу о госизмене

Мещанский суд Москвы арестовал двух граждан России по обвинениям в госизмене. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу суда.

"Судом удовлетворено ходатайство о заключении под стражу Егоровой В.В.", — говорится в электронной базе данных.

По данным из Мещанского суда Москвы, россиянку обвиняют в совершении государственной измены по статье 275 Уголовного кодекса Российской Федерации. Также по этой статье проходит и некий Коротич П.А. Подробности обоих дел не раскрывались, и дополнительная информация об обвиняемых не была предоставлена.

А ранее Life.ru рассказывал, что государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для актёра из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, который вступил в ряды "Русского добровольческого корпуса"**. Его обвиняют в государственной измене и переходе на сторону Украины.