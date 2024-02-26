Актёра-диверсанта из "Глухаря" Канахина* потребовали приговорить к пожизненному сроку

Государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для актёра из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, вступившего в ряды "Русского добровольческого корпуса"**. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда. Его обвиняют в государственной измене и переходе на сторону Украины.