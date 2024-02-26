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26 февраля, 12:46

Актёра-диверсанта из "Глухаря" Канахина* потребовали приговорить к пожизненному сроку

Гособвинение запросило пожизненное заключение для Кирилла Канахина* за госизмену

Государственное обвинение запросило пожизненное лишение свободы для актёра из сериала "Глухарь" Кирилла Канахина*, вступившего в ряды "Русского добровольческого корпуса"**. Об этом сообщили в пресс-службе Второго Западного окружного военного суда. Его обвиняют в государственной измене и переходе на сторону Украины.

"Гособвинение попросило суд приговорить Канахина к пожизненному лишению свободы" — рассказали в суде ТАСС.

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Организатора атаки на брянские сёла Капустина заочно приговорили к пожизненному

Напомним, в марте 2023 года вражеская диверсионно-разведывательная группа проникла на территорию Брянской области. В результате рейда погиб местный житель, десятилетний ребёнок был ранен. А в мае противник ворвался в Белгородскую область, потеряв по итогу около 40 человек, ещё нескольких взяли в плен. Пострадало 12 жителей. Среди нападавших был бывший российский актёр Кирилл Канахин*. Против него возбуждены уголовные дела по статьям "Госизмена", "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". На данный момент он находится на Украине и предстанет перед судом заочно. Также сообщалось, что суд Москвы заочно арестовал Канахина*. Сейчас он объявлен в розыск.

* Включён в перечень экстремистов и террористов.

** Запрещённая в России террористическая организация.

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Матвей Константинов
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