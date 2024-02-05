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Актёра-диверсанта из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в РФ за госизмену

5 февраля, 16:08
Кирилл Канахин. Обложка © Telegram / TrackANaziMerc

Кирилл Канахин. Обложка © Telegram / TrackANaziMerc

В Москве состоится заочный судебный процесс над актёром из сериала "Глухарь" Кириллом Канахиным, который обвиняется в государственной измене и переходе на сторону Украины. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

"Прокуратура города Москвы утвердила обвинительное заключение в отношении 41-летнего Кирилла Канахина, обвиняемого по статье 275 УК РФ (государственная измена, то есть переход на сторону противника, совершённый гражданином Российской Федерации)", — уточнили в ведомстве.

Материалы дела уже переданы во 2-ой Западный окружной военный суд столицы. В прокуратуре добавили, что Канахин придерживается принципов русофобии и праворадикальных националистических взглядов. По данным следствия, бывший актёр уехал на Украину и летом 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*, а затем дважды в составе диверсионных групп проникал в российские регионы и участвовал в боях против ВС РФ в Херсонской области в 2023 году.

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В частности, в марте 2023 года диверсанты проникли в Брянскую область с Украины, убили местного жителя и ранили десятилетнего ребёнка. А в мае о подобном прорыве сообщал губернатор Белгородской области. В итоге было ликвидировано почти 40 диверсантов, некоторых удалось взять в плен. В результате украинской атаки пострадали 12 мирных жителей. Среди нападавших в обоих случаях был замечен бывший российский актёр Кирилл Канахин. Против него было возбуждено несколько уголовных дел по статьям "Госизмена", "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Суд Москвы заочно арестовал Канахина. Сейчас он объявлен в розыск.

* Запрещённая в России террористическая организация.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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