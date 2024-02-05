Актёра-диверсанта из "Глухаря" Канахина будут заочно судить в РФ за госизмену

В Москве состоится заочный судебный процесс над актёром из сериала "Глухарь" Кириллом Канахиным, который обвиняется в государственной измене и переходе на сторону Украины. Об этом говорится в телеграм-канале столичной прокуратуры.

Материалы дела уже переданы во 2-ой Западный окружной военный суд столицы. В прокуратуре добавили, что Канахин придерживается принципов русофобии и праворадикальных националистических взглядов. По данным следствия, бывший актёр уехал на Украину и летом 2022 года вступил в "Русский добровольческий корпус"*, а затем дважды в составе диверсионных групп проникал в российские регионы и участвовал в боях против ВС РФ в Херсонской области в 2023 году.