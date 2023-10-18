Диверсанту из "Глухаря" грозит пожизненное за атаку на Брянскую и Белгородскую области
Несколько дел возбуждено против актёра из украинской ДРГ Кирилла Канахина
Кирилл Канахин. Обложка © Telegram / TrackANaziMerc
Несколько уголовных дел возбуждено в отношении актёра Кирилла Канахина, который весной 2023 года в составе украинских диверсантов атаковал Брянскую и Белгородскую области. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, ему вменяются такие статьи, как "Госизмена", "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности". Теперь за нападение на мирных жителей ему грозит пожизненное заключение.
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Когда-то 40-летний Канахин был актёром и играл эпизоды в российских сериалах, например, в культовом "Глухаре-3". В августе 2022 года он вступил в запрещённый РДК*, который ведёт боевые действия против ВС РФ, и нападал на российские регионы. Мать, кстати, узнав о деятельности сына, отреклась от него.
Напомним, в марте этого года стало известно о проникновении ДРГ в Брянскую область, диверсанты убили местного жителя и ранили десятилетнего ребёнка. А в мае о прорыве сообщил губернатор Белгородской области. В итоге были ликвидированы почти 40 диверсантов, ещё несколько человек удалось взять в плен. В результате вражеской атаки пострадали 12 мирных жителей.
* Внесён в список террористических и экстремистских организаций.