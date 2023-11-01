Актёр-диверсант из "Глухаря" заочно арестован за атаку на Брянскую и Белгородскую области

Мещанский суд Москвы заочно арестовал предполагаемого соучастника нападений со стороны Украины на Брянскую и Белгородскую области. Речь идёт о бывшем актёре Кирилле Канахине, который сейчас объявлен в международный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.