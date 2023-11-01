Актёр-диверсант из "Глухаря" заочно арестован за атаку на Брянскую и Белгородскую области
Мещанский суд Москвы заочно арестовал за терроризм бывшего актёра Канахина
Кирилл Канахин. Обложка © Telegram / TrackANaziMerc
Мещанский суд Москвы заочно арестовал предполагаемого соучастника нападений со стороны Украины на Брянскую и Белгородскую области. Речь идёт о бывшем актёре Кирилле Канахине, который сейчас объявлен в международный розыск, пишет ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.
"Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении Канахина Кирилла Николаевича, который обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности), сроком на два месяца", — отметил собеседник агентства.
Напомним, в марте этого года стало известно о проникновении ДРГ в Брянскую область, диверсанты убили местного жителя и ранили десятилетнего ребёнка. А в мае о прорыве сообщил губернатор Белгородской области. В итоге было ликвидировано почти 40 диверсантов, ещё несколько человек удалось взять в плен. В результате вражеской атаки пострадали 12 мирных жителей. Среди нападавших был бывший российский актёр Кирилл Канахин. Против него возбуждено несколько уголовных дел по статьям "Госизмена", "Организация террористического сообщества и участие в нём" и "Прохождение обучения в целях осуществления террористической деятельности".