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20 февраля, 12:06

Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондрацкий И.В. лишён воинского звания — полковник запаса", — говорится в сообщении.

Подробности дела не разглашаются из-за секретности.

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Ранее Красноярский краевой суд приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёва к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене и приготовлению к диверсии. Установлено, что он сам связался с украинскими спецслужбами, от которых получил соответствующие задания.

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ТАСС / Андрей Гордеев

Матвей Константинов
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