Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам колонии за госизмену

Мосгорсуд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.

"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондрацкий И.В. лишён воинского звания — полковник запаса", — говорится в сообщении.

Подробности дела не разглашаются из-за секретности.