Суд приговорил полковника запаса Кондрацкого к 18 годам колонии за госизмену
Мосгорсуд приговорил полковника запаса Игоря Кондрацкого к 18 годам лишения свободы по делу о государственной измене, сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы. Наказание он будет отбывать в колонии строгого режима.
"Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 18 лет, с отбыванием наказания в колонии строгого режима и ограничением свободы сроком на 2 года. Кондрацкий И.В. лишён воинского звания — полковник запаса", — говорится в сообщении.
Подробности дела не разглашаются из-за секретности.
Ранее Красноярский краевой суд приговорил 23-летнего Дмитрия Киселёва к 13 годам лишения свободы по делу о государственной измене и приготовлению к диверсии. Установлено, что он сам связался с украинскими спецслужбами, от которых получил соответствующие задания.
ТАСС / Андрей Гордеев