Собирала деньги для ВСУ: На Урале арестовали женщину с гражданством России и США за госизмену

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Екатеринбурге женщину с гражданством РФ и США по делу о сборе средств для ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В Екатеринбурге арестовали гражданку США и РФ по делу о сборе средств для ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ

"Пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство — России и США, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, с началом спецоперации задержанная по своей воле собирала деньги для одной из украинских организаций, на которые позднее приобретались для ВСУ предметы тактической медицины, экипировки, средства поражения и боеприпасы. А в США женщина не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима, указали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Женщине предъявлены обвинения, она отправлена в СИЗО. Следствие продолжается.