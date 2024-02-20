Регион

Уведомления отключены

20 февраля, 07:25

Собирала деньги для ВСУ: На Урале арестовали женщину с гражданством России и США за госизмену

В Екатеринбурге арестовали гражданку США и РФ по делу о сборе средств для ВСУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности (ФСБ) задержали в Екатеринбурге женщину с гражданством РФ и США по делу о сборе средств для ВСУ. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

В Екатеринбурге арестовали гражданку США и РФ по делу о сборе средств для ВСУ. Видео © ЦОС ФСБ

"Пресечена противоправная деятельность 33-летней жительницы Лос-Анджелеса, имеющей двойное гражданство — России и США, причастной к оказанию финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности нашей страны", — рассказали в ведомстве.

По данным следствия, с началом спецоперации задержанная по своей воле собирала деньги для одной из украинских организаций, на которые позднее приобретались для ВСУ предметы тактической медицины, экипировки, средства поражения и боеприпасы. А в США женщина не раз участвовала в публичных акциях в поддержку киевского режима, указали в ведомстве.

Возбуждено уголовное дело по статье "Государственная измена". Женщине предъявлены обвинения, она отправлена в СИЗО. Следствие продолжается.

Появилось видео, как агент СБУ в Запорожской области минирует машину под видом инвалида
Появилось видео, как агент СБУ в Запорожской области минирует машину под видом инвалида

Ранее ФСБ задержала двух жителей Луганской Народной Республики, которые в интересах Украины собирали данные о российских военнослужащих. Возбуждено уголовное дело по статье "Шпионаж".

Обложка ©

ТАСС / Пресс-служба управления ФСБ по Курганской области

Матвей Константинов
  • Новости
  • ФСБ России
  • США
  • ВСУ
  • Украина
  • Происшествия
  • Криминал
  • Свердловская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров