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13 февраля, 09:08

Бортников: С начала СВО в России предотвращено 419 террористических преступлений

С начала спецоперации сотрудники спецслужб и правоохранительных органов предотвратили в РФ более 400 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

"С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений", — сказал он в ходе заседания Национального антитеррористического комитета, председателем которого Бортников и является.

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Ранее Александр Бортников указывал, что Украина усиливает напор на "тайную борьбу" — засылает свою агентуру, диверсантов и работает с людьми, готовыми нанести вред нашей стране. Он подчёркивал, что на это Киев идёт на фоне постоянных провалов на фронте.

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Матвей Константинов
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