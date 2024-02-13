Бортников: С начала СВО в России предотвращено 419 террористических преступлений

С начала спецоперации сотрудники спецслужб и правоохранительных органов предотвратили в РФ более 400 преступлений террористической направленности. Об этом сообщил директор Федеральной службы безопасности (ФСБ) Александр Бортников.

"С начала СВО предотвращено 419 террористических преступлений", — сказал он в ходе заседания Национального антитеррористического комитета, председателем которого Бортников и является.