В Ижевске предотвратили теракт против главы предприятия ОПК

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который готовил теракт против главы оборонно-промышленного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведённых мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики", — говорится в сообщении.

У задержанного были обнаружены детали для изготовления самодельного взрывного устройства, а также взрывчатые вещества. Установлено, что он вёл переписку с украинскими кураторами.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации". Проводятся следственные мероприятия.