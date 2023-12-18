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18 декабря, 07:24

В Ижевске предотвратили теракт против главы предприятия ОПК

ФСБ: В Удмуртии задержан подозреваемый в подготовке теракта украинский агент

В Ижевске сотрудники ФСБ задержали украинского агента, который готовил теракт против главы оборонно-промышленного предприятия. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"В результате проведённых мероприятий в Ижевске задержан гражданин России 1990 года рождения, осуществлявший по заданию украинской террористической организации подготовку теракта с использованием самодельного взрывного устройства в отношении одного из руководителей оборонно-промышленного предприятия Удмуртской Республики", — говорится в сообщении.

У задержанного были обнаружены детали для изготовления самодельного взрывного устройства, а также взрывчатые вещества. Установлено, что он вёл переписку с украинскими кураторами.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Приготовление к террористическому акту" и "Участие в деятельности террористической организации". Проводятся следственные мероприятия.

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Ранее Лайф писал, что в Нальчике задержали мужчину, планировавшего совершить теракт на вокзале по указке кураторов с Украины. У 42-летнего местного жителя нашли два СВУ, которые он собирался привести в действие под Новый год.

Обложка ©

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Ян Поланин
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