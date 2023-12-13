Регион

Уведомления отключены

13 декабря, 07:22

Подозреваемым в попытке теракта в Новосибирске оказался бывший сторонник Навального*

SHOT: Взрыв в военкомате Новосибирска хотел устроить сторонник Навального*

<p>Задержанный за попытку теракта в Новосибирске Евгений Ряполов. Обложка © VK / Евгений Ряполов</p>

Задержанный за попытку теракта в Новосибирске Евгений Ряполов. Обложка © VK / Евгений Ряполов

Появились подробности по делу подозреваемого в попытке теракта в Новосибирске. Оказалось, что им является бывший сторонник Навального* и Тесака — парикмахер-националист Евгений Ряполов, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, по месту жительства задержанного был обнаружен робот-пылесос со следами взрывчатых веществ. В доме также были найдены различные провода, набор для пайки мелких деталей, кусачки и спички, которые Ряполов мог использовать в создании самодельной бомбы, помещённой в корпус мультиварки. В СК также установили, что подозреваемый общался с кураторами с Украины.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Евгению грозит до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что в 2017 году его осудили на 4 года колонии за хранение взрывчатых веществ. Тогда он заявлял, что вещества якобы были подброшены ему силовиками, однако суд смог доказать его вину. Кроме того, подозреваемый несколько лет планировал взорвать в городе здание управления ФСБ и мечеть.

Ж/д пути под грузовым поездом в Рязани подорвали двумя СВУ с 6 кг взрывчатки

Ж/д пути под грузовым поездом в Рязани подорвали двумя СВУ с 6 кг взрывчатки

Ранее Лайф писал, что в Новосибирске задержали местного жителя, который пытался взорвать военкомат мультиваркой с СВУ. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Мультиварку с СВУ обнаружили на окне военкомата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина. Внутри находился таймер с проводами и нитью накаливания, а также с сыпучим веществом серого цвета. При этом всё было запитано батарейкой "Крона". СВУ было начинено смесью нитратных и нитритных взрывчатых веществ.

* Включён в реестр причастных к терроризму и экстремизму.

Ян Поланин
  • Новости
  • Происшествия
  • Криминал
  • Новосибирская область

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров