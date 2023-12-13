Подозреваемым в попытке теракта в Новосибирске оказался бывший сторонник Навального*

Появились подробности по делу подозреваемого в попытке теракта в Новосибирске. Оказалось, что им является бывший сторонник Навального* и Тесака — парикмахер-националист Евгений Ряполов, сообщает Telegram-канал SHOT.

По информации канала, по месту жительства задержанного был обнаружен робот-пылесос со следами взрывчатых веществ. В доме также были найдены различные провода, набор для пайки мелких деталей, кусачки и спички, которые Ряполов мог использовать в создании самодельной бомбы, помещённой в корпус мультиварки. В СК также установили, что подозреваемый общался с кураторами с Украины.

В настоящее время с задержанным работают следователи. Евгению грозит до 20 лет лишения свободы.

Примечательно, что в 2017 году его осудили на 4 года колонии за хранение взрывчатых веществ. Тогда он заявлял, что вещества якобы были подброшены ему силовиками, однако суд смог доказать его вину. Кроме того, подозреваемый несколько лет планировал взорвать в городе здание управления ФСБ и мечеть.