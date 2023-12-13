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13 декабря, 05:21

Задержан житель Новосибирска, пытавшийся взорвать военкомат мультиваркой с СВУ

В Новосибирске задержали мужчину, который пытался совершить теракт в военкомате, спрятав СВУ в мультиварке. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, правоохранители в течение недели отсматривали записи с камер наблюдения на ближайших зданиях, в результате чего смогли выйти на след преступника. Теперь задержанному грозит до 20 лет тюрьмы. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт".

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Как уже рассказывал Лайф, мультиварку с СВУ обнаружили на окне военкомата, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина. Внутри находился таймер с проводами и нитью накаливания, а также с сыпучим веществом серого цвета. При этом всё было запитано батарейкой "Крона". СВУ было начинено смесью нитратных и нитритных взрывчатых веществ.

Обложка ©

Unsplash

Николь Вербер
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