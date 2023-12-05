Неизвестные подложили в новосибирский военкомат заминированную мультиварку

Самодельное взрывное устройство нашли в военкомате в Новосибирске, его спрятали в мультиварке. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, всё произошло в военном комиссариате, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина. Проводился осмотр помещений, в ходе которого сегодня около часа ночи заметили мультиварку, одиноко стоящую на окне.

На место были вызваны сотрудники экстренных служб, которые аккуратно вскрыли её и обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания, а также с сыпучим веществом серого цвета. При этом всё было запитано батарейкой "Крона". В итоге к делу подключились сапёры и уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте.

Пострадавших и разрушений нет. Фрагменты устройства были отправлены экспертам, теперь по данному факту проводится проверка. В настоящее время полиция ищет преступников, которые подложили СВУ на окно военкомата.