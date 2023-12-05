Неизвестные подложили в новосибирский военкомат заминированную мультиварку
В военкомате в Новосибирске обнаружили СВУ, спрятанное в мультиварке
Самодельное взрывное устройство нашли в военкомате в Новосибирске, его спрятали в мультиварке. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, всё произошло в военном комиссариате, который находится на первом этаже жилой многоэтажки на улице Дмитрия Шамшурина. Проводился осмотр помещений, в ходе которого сегодня около часа ночи заметили мультиварку, одиноко стоящую на окне.
На место были вызваны сотрудники экстренных служб, которые аккуратно вскрыли её и обнаружили внутри таймер с проводами и нитью накаливания, а также с сыпучим веществом серого цвета. При этом всё было запитано батарейкой "Крона". В итоге к делу подключились сапёры и уничтожили СВУ при помощи робота-манипулятора в скрытом от прохожих месте.
Пострадавших и разрушений нет. Фрагменты устройства были отправлены экспертам, теперь по данному факту проводится проверка. В настоящее время полиция ищет преступников, которые подложили СВУ на окно военкомата.
Ранее Лайф рассказывал, что сотрудники ФСБ поймали жителя Воронежа, который по приказу украинских спецслужб хотел взорвать военкомат. После диверсии мужчина планировал покинуть нашу страну и вступить в ряды ВСУ, чтобы воевать против Российской армии, однако у него ничего не вышло. Горе-террориста арестовали, теперь ему грозит серьёзный срок.
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