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18 ноября, 14:41

Жительница Калининградской области подожгла военкомат, отчитываясь кураторам по видеосвязи

Жители Калининградской области спугнули женщину при попытке поджечь военкомат

Жители Калининградской области застукали женщину за попыткой поджечь военкомат. В этот момент она разговаривала с кем-то по видеосвязи, сообщает SHOТ.

Жители Калининградской области спугнули женщину при попытке поджечь военкомат. Видео © t.me / SHOT

Зажигательная смесь, которую женщина кинула в здание военкомата в Советске на улице Искры. Фото © t.me / SHOT

Зажигательная смесь, которую женщина кинула в здание военкомата в Советске на улице Искры. Фото © t.me / SHOT

По данным телеграм-канала, всё произошло в Советске около двух часов дня по местному времени. Женщину в тёмной куртке заметили у военного комиссариата, расположенного на улице Искры. Она кинула бутылку с зажигательной смесью в здание и ждала от кураторов следующих инструкций, однако в дело вмешались местные жители. Соседи грозно поинтересовались, что здесь происходит, чем спугнули преступницу. Теперь её разыскивают полицейские.

Жительница Перми попыталась поджечь военкомат из-за угрозы липовых "сотрудников ФСБ"

Жительница Перми попыталась поджечь военкомат из-за угрозы липовых "сотрудников ФСБ"

Как уже рассказывал Лайф, российские города и регионы накрыла волна поджогов, совершённых простыми гражданами, которых ввели в заблуждение украинские мошенники. Так, например, недавно в Петербурге 75-летняя пенсионерка подожгла чужой фургон около военкомата. Бабушка была уверена, что выполняет спецоперацию ФСБ. Ещё одна бабуля из Самарской области пошла на преступление, чтобы "сохранить квартиру". Также до 15 лет тюрьмы грозит пожилой охраннице из Ельца.

Обложка ©

t.me / SHOT

Николь Вербер
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