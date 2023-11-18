Жительница Калининградской области подожгла военкомат, отчитываясь кураторам по видеосвязи

По данным телеграм-канала, всё произошло в Советске около двух часов дня по местному времени. Женщину в тёмной куртке заметили у военного комиссариата, расположенного на улице Искры. Она кинула бутылку с зажигательной смесью в здание и ждала от кураторов следующих инструкций, однако в дело вмешались местные жители. Соседи грозно поинтересовались, что здесь происходит, чем спугнули преступницу. Теперь её разыскивают полицейские.