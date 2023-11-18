Жительница Калининградской области подожгла военкомат, отчитываясь кураторам по видеосвязи
Жители Калининградской области спугнули женщину при попытке поджечь военкомат
Жители Калининградской области застукали женщину за попыткой поджечь военкомат. В этот момент она разговаривала с кем-то по видеосвязи, сообщает SHOТ.
Жители Калининградской области спугнули женщину при попытке поджечь военкомат. Видео © t.me / SHOT
Зажигательная смесь, которую женщина кинула в здание военкомата в Советске на улице Искры. Фото © t.me / SHOT
По данным телеграм-канала, всё произошло в Советске около двух часов дня по местному времени. Женщину в тёмной куртке заметили у военного комиссариата, расположенного на улице Искры. Она кинула бутылку с зажигательной смесью в здание и ждала от кураторов следующих инструкций, однако в дело вмешались местные жители. Соседи грозно поинтересовались, что здесь происходит, чем спугнули преступницу. Теперь её разыскивают полицейские.
Как уже рассказывал Лайф, российские города и регионы накрыла волна поджогов, совершённых простыми гражданами, которых ввели в заблуждение украинские мошенники. Так, например, недавно в Петербурге 75-летняя пенсионерка подожгла чужой фургон около военкомата. Бабушка была уверена, что выполняет спецоперацию ФСБ. Ещё одна бабуля из Самарской области пошла на преступление, чтобы "сохранить квартиру". Также до 15 лет тюрьмы грозит пожилой охраннице из Ельца.
t.me / SHOT