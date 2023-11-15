Жительница Перми попыталась поджечь военкомат из-за угрозы липовых "сотрудников ФСБ"

Жительница Перми пыталась поджечь военкомат. Пошла она на это, потому что два месяца её терроризировали мошенники в "вайбере", которые требовали уничтожить личные дела.

Как пишет SHOT, 42-летняя женщина поздно вечером пришла к комиссариату Индустриального и Дзержинского районов на улице Вавилова. С собой поджигательница прихватила бутылку с зажигательной смесью, которую бросила в окно на первом этаже. К счастью, здание не повредилось, так как бутылка разбилась снаружи.

По данным телеграм-канала, злоумышленницу задержали полицейские. Женщина призналась, что ей два месяца писали липовые "сотрудники ФСБ", которые угрожали взять на её имя кредит. Мошенники потребовали взамен поджечь военкомат.

Сейчас на пермячку завели уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества, ей грозит до пяти лет колонии.