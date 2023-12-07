Заминированная в военкомате мультиварка была начинена нитратной и нитритной взрывчаткой

Спрятанное в мультиварке СВУ, которое обнаружили в военкомате в Новосибирске, было начинено смесью нитратных и нитритных взрывчатых веществ. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, внутри находился таймер с проводами, нитью накаливания, а также сыпучим веществом серого цвета и всё было запитано батарейкой "Крона". После уничтожения опасного предмета его частицы отправили на экспертизу, результаты которой показали наличие на внутренней поверхности корпуса следов смеси нитратных и нитритных взрывчатых веществ. Возбуждено уголовное дело по статье "Теракт". Преступников, которые подложили взрывчатку, уже ищут, им грозит до 20 лет тюрьмы.