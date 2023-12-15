В Нальчике задержан мужчина, планировавший совершить теракт на вокзале по указке кураторов с Украины

В Нальчике силовики предотвратили теракт на железнодорожном вокзале. Как сообщает SHOT, у 42-летнего местного жителя дома в ведре нашли два СВУ, которые он собирался привести в действие под Новый год.

По данным телеграм-канала, силовики нагрянули с обысками к Виталию Г. в квартиру в переулке Голубых Елей. Во время допроса он признался, что находился в постоянном контакте с украинскими кураторами по телефону. Мужчина купил необходимое для производства самодельного взрывного устройства и складировал это в съёмном гараже. В помещении нашли два пакета с аммиачной селитрой, пакет с гвоздями и саморезами, бутылки с растворителями и два СВУ, которые он зафиксировал в металлическом ведре.

Как заявил задержанный, он планировал подорвать СВУ в декабре в здании железнодорожного вокзала Нальчика. В отношении его возбуждено уголовное дело по статьям "Террористический акт", "Незаконное изготовление взрывчатых веществ", "Незаконное приобретение взрывчатых веществ" и "Приготовление к преступлению, изготовление и приспособление орудий совершения преступления".