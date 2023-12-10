В Беслане девочка в шутку запустила массовую рассылку о готовящемся теракте в школе

Школу в Беслане (Северная Осетия) проверили после сообщения десятилетней девочки о якобы готовящемся там теракте. Полицейские обследовали здание и ничего не нашли. Впоследствии выяснилось, что девочка просто пошутила, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, массовая рассылка началась в субботу, 9 декабря. Учеников школы-интерната имени Ивана Каниди предупредили о том, что якобы 17-летний парень хочет прийти к ним в учреждение с оружием. Дети в панике начали пересылать сообщение друзьям.

Сотрудники правоохранительных органов проверили школу и усилили охрану, но никаких подозрительных предметов и личностей не обнаружили. Эвакуация школьников не понадобилась. Юную шутницу быстро рассекретили. Полицейские также установили личности ещё больше десяти детей, которые пересылали сообщения с фейком. Они признались, что на самом деле испугались и хотели всем рассказать. В настоящее время проводится проверка.