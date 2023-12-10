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10 декабря, 12:32

В Беслане девочка в шутку запустила массовую рассылку о готовящемся теракте в школе

SHOT: В Беслане девочка ради шутки сообщила о подготовке теракта в школе

Школу в Беслане (Северная Осетия) проверили после сообщения десятилетней девочки о якобы готовящемся там теракте. Полицейские обследовали здание и ничего не нашли. Впоследствии выяснилось, что девочка просто пошутила, сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, массовая рассылка началась в субботу, 9 декабря. Учеников школы-интерната имени Ивана Каниди предупредили о том, что якобы 17-летний парень хочет прийти к ним в учреждение с оружием. Дети в панике начали пересылать сообщение друзьям.

Сотрудники правоохранительных органов проверили школу и усилили охрану, но никаких подозрительных предметов и личностей не обнаружили. Эвакуация школьников не понадобилась. Юную шутницу быстро рассекретили. Полицейские также установили личности ещё больше десяти детей, которые пересылали сообщения с фейком. Они признались, что на самом деле испугались и хотели всем рассказать. В настоящее время проводится проверка.

Серию готовящихся терактов и диверсий предотвратили в Татарстане

Серию готовящихся терактов и диверсий предотвратили в Татарстане

В 2004 году в Беслане во время торжественной линейки боевики захватили одну из школ. Заложниками террористов стали ученики, их братья и сёстры, а также родители и учителя. В результате теракта погибло 334 человека, в том числе 186 детей. 3 сентября 2023 года москвичи пришли почтить память жертв к мемориалу на Солянке, а жители Петербурга возложили цветы к памятнику "Детям Беслана" возле храма Успения Пресвятой Богородицы.

Обложка ©

Freepik

Дарья Нарыкова
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