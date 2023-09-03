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3 сентября, 15:33

Жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга почтили память жертв Беслана

<p>Памятник "Детям Беслана" в Северной столице. Обложка © <a href="https://tvspb.ru/news/2023/09/3/v-peterburge-vozlozhili-czvety-k-pamyatniku-detyam-beslana-v-den-solidarnosti-v-borbe-s-terrorizmom" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Телеканал "Санкт-Петербург"</a></p>

Памятник "Детям Беслана" в Северной столице. Обложка © Телеканал "Санкт-Петербург"

В День солидарности в борьбе с терроризмом жители Северной столицы возложили цветы к памятнику "Детям Беслана" возле храма Успения Пресвятой Богородицы. Тем самым люди почтили память погибших в результате террористического акта 1–3 сентября 2004 года в школе № 1 в Беслане. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В акции приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, а также школьники, учителя, родители и представители североосетинской диаспоры. Традиционно 3 сентября люди передают в Музей бесланской школы статуэтки ангелов-хранителей. Сегодня также прошла служба в память о жертвах Беслана. Кроме того, в полдень прозвучал выстрел из пушки Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона.

Память погибших при теракте почтили и сотни жителей Свердловской области. Они собрались в центре Екатеринбурга у памятника "Чёрный тюльпан", передаёт ЕАН. Многие из участников пришли с портретами родных, которые погибли и пострадали во время террора. На акции памяти также присутствовали заместитель губернатора региона Павел Креков и сенатор Виктор Шептий. Участники возложили цветы к памятнику и зажгли свечи у подножия парапета.

День солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане

День солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане

Напомним, 19 лет назад во время торжественной школьной линейки боевики захватили одно из учебных заведений в Северной Осетии. Заложниками террористов стали ученики, их братья и сёстры, а также родители и учителя. В результате теракта погибло 334 человека, в том числе 186 детей. Сегодня, 3 сентября 2023 года, москвичи пришли почтить память жертв к мемориалу на Солянке.

Светлана Оперук
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