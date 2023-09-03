Жители Санкт-Петербурга и Екатеринбурга почтили память жертв Беслана

В День солидарности в борьбе с терроризмом жители Северной столицы возложили цветы к памятнику "Детям Беслана" возле храма Успения Пресвятой Богородицы. Тем самым люди почтили память погибших в результате террористического акта 1–3 сентября 2004 года в школе № 1 в Беслане. Об этом сообщает телеканал "Санкт-Петербург".

В акции приняли участие губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель Заксобрания Александр Бельский, а также школьники, учителя, родители и представители североосетинской диаспоры. Традиционно 3 сентября люди передают в Музей бесланской школы статуэтки ангелов-хранителей. Сегодня также прошла служба в память о жертвах Беслана. Кроме того, в полдень прозвучал выстрел из пушки Петропавловской крепости с Нарышкина бастиона.

Память погибших при теракте почтили и сотни жителей Свердловской области. Они собрались в центре Екатеринбурга у памятника "Чёрный тюльпан", передаёт ЕАН. Многие из участников пришли с портретами родных, которые погибли и пострадали во время террора. На акции памяти также присутствовали заместитель губернатора региона Павел Креков и сенатор Виктор Шептий. Участники возложили цветы к памятнику и зажгли свечи у подножия парапета.