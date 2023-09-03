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3 сентября, 11:36

В Москве почтили память жертв теракта в школе в Беслане

<p>В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Обложка © LIFE </p>

В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Обложка © LIFE

В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана, который произошёл в 2004 году. 19 лет назад во время торжественной школьной линейки боевики захватили одно из учебных заведений в Северной Осетии. Заложниками террористов стали ученики, их братья и сёстры, а также родители и учителя. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Сегодня москвичи пришли почтить память жертв к мемориалу на Солянке.

В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Видео © LIFE

"Моей семье <...> в принципе трагедия очень близка, среди заложников были мой брат и моя тётя. С каждым годом боль не утихает. Помнить об этом надо, чтобы такое не повторялось", — отметила студентка НИУ ВШЭ Виктория Кантемирова.

  • В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE
    В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE
  • В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE
    В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE
  • В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE
    В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE
  • В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE
    В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE

В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Фото © LIFE

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Один из корпусов университета, к слову, находится неподалёку от памятника. Другая студентка по имени Лолита рассказала, что каждый раз, когда проходит мимо этого места, вспоминает об ужасах почти 20-летней давности.

"Террористы нанесли удар по самому ценному, что у нас есть, — по нашим детям. И сегодня мы пришли с ребятами почтить память погибших учеников, преподавателей, родителей в этот страшный день", — добавил советник директора по воспитанию технологического колледжа № 21 Андрей Агеев.

День солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане

День солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане

Ранее Лайф писал, что следователи выяснили личность погибшего при захвате школы в Беслане террориста. "Боевиком № 11" — так значился ликвидированный террорист в следственных документах — оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев.

Никита Осипов
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