В Москве почтили память жертв теракта в школе в Беслане

В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана, который произошёл в 2004 году. 19 лет назад во время торжественной школьной линейки боевики захватили одно из учебных заведений в Северной Осетии. Заложниками террористов стали ученики, их братья и сёстры, а также родители и учителя. В результате теракта погибли 334 человека, в том числе 186 детей. Сегодня москвичи пришли почтить память жертв к мемориалу на Солянке.

В Москве почтили память жертв теракта в школе № 1 города Беслана. Видео © LIFE

"Моей семье <...> в принципе трагедия очень близка, среди заложников были мой брат и моя тётя. С каждым годом боль не утихает. Помнить об этом надо, чтобы такое не повторялось", — отметила студентка НИУ ВШЭ Виктория Кантемирова.









Один из корпусов университета, к слову, находится неподалёку от памятника. Другая студентка по имени Лолита рассказала, что каждый раз, когда проходит мимо этого места, вспоминает об ужасах почти 20-летней давности.

"Террористы нанесли удар по самому ценному, что у нас есть, — по нашим детям. И сегодня мы пришли с ребятами почтить память погибших учеников, преподавателей, родителей в этот страшный день", — добавил советник директора по воспитанию технологического колледжа № 21 Андрей Агеев.