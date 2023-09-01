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1 сентября, 01:14
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Следователи выяснили личность погибшего при захвате школы в Беслане террориста

"Известия": СК спустя 19 лет установил личность захватчика школы в Беслане

Спустя 19 лет установлена личность одного из пяти оставшихся неопознанными боевиков, участвовавших в захвате школы в Беслане в 2004 году. Об этом сообщил "Известиям" старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

"Боевиком № 11" — так значился ликвидированный террорист в следственных документах — оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. Это удалось выяснить благодаря тому, что за два года до трагедии его задерживали за административное правонарушение в Москве и снимали отпечатки пальцев.

"Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве", — сообщил изданию Хасауов, добавив, что расследование этого уголовного дела не приостанавливалось до настоящего времени.

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Анализ ДНК, взятый у сестры Парчиева, подтвердил, что погибший боевик — её брат. Родственники думали, что он находится на заработках в Казахстане, и не подавали заявления на розыск. Также его опознал Нурпаша Кулаев — единственный выживший террорист, отбывающий пожизненный срок.

Напомним, 1 сентября 2004 года на Россию обрушился один из самых страшных ударов в её новейшей истории. Отряд боевиков захватил заложников в средней школе Беслана — городка в Северной Осетии. В результате теракта погибло 334 человека, включая 186 детей, десять офицеров спецназа, девять человек из состава спасательных служб и МВД. Кроме того, был убит 31 террорист.

Обложка ©

ТАСС / Елена Афонина

Лариса Сафронова
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