Следователи выяснили личность погибшего при захвате школы в Беслане террориста

Спустя 19 лет установлена личность одного из пяти оставшихся неопознанными боевиков, участвовавших в захвате школы в Беслане в 2004 году. Об этом сообщил "Известиям" старший следователь по особо важным делам СК по СКФО Альберт Хасауов.

"Боевиком № 11" — так значился ликвидированный террорист в следственных документах — оказался уроженец Ингушетии Асланбек Парчиев. Это удалось выяснить благодаря тому, что за два года до трагедии его задерживали за административное правонарушение в Москве и снимали отпечатки пальцев.

"Большой палец правой руки боевика, условно обозначенного под № 11, совпал с дактилокартой того, которого задерживали в Москве", — сообщил изданию Хасауов, добавив, что расследование этого уголовного дела не приостанавливалось до настоящего времени.

Анализ ДНК, взятый у сестры Парчиева, подтвердил, что погибший боевик — её брат. Родственники думали, что он находится на заработках в Казахстане, и не подавали заявления на розыск. Также его опознал Нурпаша Кулаев — единственный выживший террорист, отбывающий пожизненный срок.