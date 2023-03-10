Бывший заложник в школе Беслана получил медаль Суворова за героизм на СВО

Илья Кокаев, который в сентябре 2004 года оказался в числе заложников в школе Беслана, получил медаль Суворова за проявленные во время спецоперации мужество и отвагу. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Бывшего заложника в школе Беслана наградили за отвагу в спецоперации. Фото © t.me / Сергей Меняйло

"Рад был познакомиться с нашим отважным молодым земляком Ильёй Кокаевым. Он участник СВО с первых дней, бывший заложник в школе № 1 города Беслана, скромный и сильный парень! За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ, наш боец указом президента РФ награждён медалью Суворова", — написал он в телеграм-канале.

Меняйло добавил, что вручил бойцу именные часы главы Северной Осетии – Алании, а также призвал молодёжь равняться на таких ребят, как Илья.