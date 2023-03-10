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Опубликовано 10 марта 2023, 13:01
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Бывший заложник в школе Беслана получил медаль Суворова за героизм на СВО

Глава Северной Осетии наградил бывшего заложника в школе Беслана медалью за героизм на СВО

Бывшего заложника в школе Беслана наградили за отвагу в спецоперации. Фото © t.me / Сергей Меняйло

Бывшего заложника в школе Беслана наградили за отвагу в спецоперации. Фото © t.me / Сергей Меняйло

Илья Кокаев, который в сентябре 2004 года оказался в числе заложников в школе Беслана, получил медаль Суворова за проявленные во время спецоперации мужество и отвагу. Об этом сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло.

Бывшего заложника в школе Беслана наградили за отвагу в спецоперации. Фото © t.me / Сергей Меняйло

Бывшего заложника в школе Беслана наградили за отвагу в спецоперации. Фото © t.me / Сергей Меняйло

"Рад был познакомиться с нашим отважным молодым земляком Ильёй Кокаевым. Он участник СВО с первых дней, бывший заложник в школе № 1 города Беслана, скромный и сильный парень! За личное мужество и отвагу, проявленные при защите Отечества и государственных интересов РФ, наш боец указом президента РФ награждён медалью Суворова", написал он в телеграм-канале.

Меняйло добавил, что вручил бойцу именные часы главы Северной Осетии – Алании, а также призвал молодёжь равняться на таких ребят, как Илья.

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Братья брянского мальчика-героя, спасшего первоклассниц, служат в зоне СВО

Ранее Лайф писал, что президент России Владимир Путин наградил медалью Суворова ефрейтора медицинской службы Кристину Ким, спасшую 12 раненых десантников.

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Татьяна Миссуми
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