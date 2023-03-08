Спасшая 12 раненых десантников медсестра Ким рассказала, что самое сложное на фронте

Ефрейтор медицинской службы Кристина Ким, которую сегодня президент России Владимир Путин наградил медалью Суворова, рассказала Лайфу о том, что самое сложное на фронте.

Спасшая 12 десантников медсестра Ким рассказала, что самое страшное на фронте. Видео © LIFE

"Самое сложное — видеть это всё, остальное — это уже наши профессиональные качества и наши навыки, умения", — отметила девушка.

Она также добавила, что справиться с пережитыми эмоциями поможет время. Напомним, в марте 2022 года в зоне проведения СВО уроженка Тулы Кристина Ким спасла 12 десантников. Девушка оказала первую помощь раненым бойцам и вынесла их на своих плечах с линии огня. Кроме того, Кристина спасла жизнь четырёхлетнему мальчику, который был ранен при обстреле автомобиля.