Путин назвал отличительную черту российских женщин

"В этом (желании поскорее вернуться к работе. — Прим. Лайфа) значительная часть российских женщин — не просто ждать чего-то, улучшения в чём-то, а стремление работать ради конечного результата там, где бы вы ни работали. Такое подвижничество русской женщины, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, это вот здесь и находится, в этом состоянии души", — отметил глава государства.