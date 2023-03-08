Путин назвал отличительную черту российских женщин
Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся соотечественницам в Кремле назвал отличительную черту всех российских женщин. По его словам, это стремление упорно работать ради конечного результата.
Путин назвал отличительную черту российских женщин. Видео © LIFE
"В этом (желании поскорее вернуться к работе. — Прим. Лайфа) значительная часть российских женщин — не просто ждать чего-то, улучшения в чём-то, а стремление работать ради конечного результата там, где бы вы ни работали. Такое подвижничество русской женщины, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, это вот здесь и находится, в этом состоянии души", — отметил глава государства.
Во время праздничного мероприятия в Кремле российский лидер также поднял бокал за соотечественниц и подчеркнул, что в жизни очень много держится именно на женских плечах и сохраняется благодаря их трудам.
Ранее Путин на той же церемонии заявил, что в России нет сфер, в которых женщины не добились бы успехов. Также он сегодня поздравил всех соотечественниц с Международным женским днём. В своём обращении глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью.
LIFE