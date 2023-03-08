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8 марта, 11:08

Путин назвал отличительную черту российских женщин

Президент России Владимир Путин на церемонии вручения государственных наград выдающимся соотечественницам в Кремле назвал отличительную черту всех российских женщин. По его словам, это стремление упорно работать ради конечного результата.

Путин назвал отличительную черту российских женщин. Видео © LIFE

"В этом (желании поскорее вернуться к работе. — Прим. Лайфа) значительная часть российских женщин — не просто ждать чего-то, улучшения в чём-то, а стремление работать ради конечного результата там, где бы вы ни работали. Такое подвижничество русской женщины, которая и коня на скаку остановит, и в горящую избу войдёт, это вот здесь и находится, в этом состоянии души", — отметил глава государства.

Во время праздничного мероприятия в Кремле российский лидер также поднял бокал за соотечественниц и подчеркнул, что в жизни очень много держится именно на женских плечах и сохраняется благодаря их трудам.

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Ранее Путин на той же церемонии заявил, что в России нет сфер, в которых женщины не добились бы успехов. Также он сегодня поздравил всех соотечественниц с Международным женским днём. В своём обращении глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью.

Обложка ©

LIFE

Наталья Исакова
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