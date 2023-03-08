Путин: У нас здоровое общество, основанное на исторических традициях
Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград обратил внимание на роль материнства в жизни каждого и заметил, что общество в РФ основано на исторических традициях.
Путин: У нас здоровое общество, основанное на исторических традициях. Видео © LIFE
"Все мы никогда не забываем о материнской любви. И мужчины, и женщины — все появляются на свет благодаря прежде всего женщине. И мы ощущаем её теплоту и любовь на протяжении всей жизни. Это особая миссия, дарованная. И в нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего. И в нашем тем более. Почему тем более? У нас здоровое общество, основанное на исторических традициях", — отметил российский лидер.
Ранее президент России Владимир Путин заметил, что в нашей стране нет таких сфер, в которых представительницы прекрасного пола не добивались бы значительных успехов. Все таланты и компетентность женщин вносят огромный вклад в развитие РФ.