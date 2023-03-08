Путин: У нас здоровое общество, основанное на исторических традициях

"Все мы никогда не забываем о материнской любви. И мужчины, и женщины — все появляются на свет благодаря прежде всего женщине. И мы ощущаем её теплоту и любовь на протяжении всей жизни. Это особая миссия, дарованная. И в нормальном, здоровом обществе она ценится выше всего. И в нашем тем более. Почему тем более? У нас здоровое общество, основанное на исторических традициях", — отметил российский лидер.