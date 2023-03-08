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8 марта, 10:34

Путин: Россияне готовы защищать будущее страны и отстаивать правду

Сейчас, во времена вызовов и испытаний, когда Россия столкнулась с прямыми угрозами, её жители готовы защищать будущее своей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения женщинам государственных наград в Кремле.

Путин — о готовности россиян защищать будущее РФ. Видео © LIFE

"Во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека, они определяются характером нашего народа. Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее государства. Такое будущее, которое нужно именно нам самим", — сказал глава государства.

Путин направил поздравления с 8 Марта учителю из Омской области, сын которой погиб в СВО

Путин направил поздравления с 8 Марта учителю из Омской области, сын которой погиб в СВО

Ранее Путин на фоне царицы и букета поздравил россиянок с 8 Марта. Глава государства отметил, что в России возвышенное, уважительное отношение к женщине является безусловной ценностью.

Обложка ©

LIFE

Александр Юнашев
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