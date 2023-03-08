Путин: Россияне готовы защищать будущее страны и отстаивать правду

Сейчас, во времена вызовов и испытаний, когда Россия столкнулась с прямыми угрозами, её жители готовы защищать будущее своей страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на церемонии вручения женщинам государственных наград в Кремле.

"Во времена вызовов и испытаний всегда очень ярко проявляются лучшие качества человека, они определяются характером нашего народа. Сейчас, когда Россия вновь столкнулась с прямыми угрозами своей безопасности, суверенитету, мы видим множество примеров отваги и решимости, мужества, готовности отстаивать правду, защищать людей и само будущее государства. Такое будущее, которое нужно именно нам самим", — сказал глава государства.