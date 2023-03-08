Президент России Владимир Путин во время церемонии вручения государственных наград заметил, что в РФ нет таких сфер, в которых у женщин не получилось бы добиться успеха.

Путин: В России нет сфер, в которых женщины не добились бы успехов. Видео © LIFE

"В нашей стране, пожалуй, нет таких отраслей, сфер деятельности, в которых женщины не добились бы серьёзных, значимых результатов. Ваши таланты, знания, компетентность, ответственность, целеустремлённость вносят огромный вклад в развитие нашей страны, достижение общенациональных задач. В создании достойного будущего для новых поколений. Вместе с тем, признание заслуг женщин на профессиональном поприще у нас гармонично сочетается с глубоким понимаем материнства и традиционных ценностей нашей страны", — отметил российский лидер.