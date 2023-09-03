День солидарности в борьбе с терроризмом и памяти жертв теракта в Беслане Почти 20 лет назад 3 сентября было объявлено Днём солидарности в борьбе с терроризмом. Эта дата неразрывно связана с трагическими событиями, произошедшими в Беслане в 2004 году, когда в результате теракта погибло более 300 человек, в основном женщины и дети. 2 сентября, 21:01 Каждый год 3 сентября в нашей стране отмечается День солидарности в борьбе с терроризмом. Фото © Getty Images / Oleg Nikishin

Терроризм — угроза обществу

Терроризм — это использование насилия, угрозы насилия или интимидации (запугивания) с целью достижения политических, религиозных или идеологических целей. Террористические акты могут быть направлены против гражданского населения, правительственных органов, военных или других представителей власти.

Этот вид экстремизма имеет серьёзные последствия для общества:

Во-первых, террористические акты приводят к потере множества невинных жизней, вызывая боль и страдания среди людей, которые сталкиваются с этими ужасными событиями.

Во-вторых, террористические действия также могут приводить к физическим, эмоциональным и психологическим расстройствам у выживших и свидетелей, что, как правило, имеет долгосрочные последствия для их здоровья и благополучия.

В-третьих, они создают атмосферу страха и беспокойства, что может приводить к повышенной напряжённости и недоверию между гражданами.

Проявления терроризма также могут вызвать повышение негативизма и ксенофобии по отношению к определённым группам населения, что разрушает социальную солидарность и сплочённость общества.

Своими актами террористы стараются возбудить повышенный общественный резонанс, чтобы вызвать изменение общественных настроений. Жестокие теракты воздействуют на массовую психологию, при помощи этих действий террористы демонстрируют свою силу и готовность идти до конца к поставленной цели, жертвуя и своими жизнями, и жизнями других людей. Особенно явственно это проявляется в актах религиозного фанатизма, когда жертвы террористических актов рассматриваются как необходимое доказательство того, что в этом мире есть сила, которая ни при каких обстоятельствах не примет существующий порядок вещей и будет бороться с ним до победы или до своего конца.

Среди подобных террористических актов своей беспрецедентной жестокостью и бесчеловечностью выделяется теракт в Беслане, произошедший в 2004 году.

История и последствия теракта в Беслане

1 Сентября, в День знаний, бесланская школа № 1 подверглась нападению группы террористов. На торжественной линейке тогда присутствовало более тысячи детей и взрослых. Нападавшие загнали всех в здание школы и удерживали там почти три дня в ужасных условиях: без еды и воды, без возможности удовлетворять минимальные естественные потребности. Здание школы было заминировано. 3 сентября состоялся штурм, в ходе которого были убиты несколько десятков бойцов спецподразделений. Всего в результате бесланского теракта погибло 333 человека, из которых 186 — дети в возрасте от одного до 17 лет.

Трагедия Беслана — символ Дня солидарности в борьбе с терроризмом. Фото © ТАСС /Эрик Романенко

Бесланская трагедия повлекла за собой ряд важных социальных и политических последствий. Были отменены губернаторские выборы — их место заняла централизованная система назначения глав регионов. Были усилены меры безопасности в местах массового скопления людей — стадионах, вокзалах, метро. Особое внимание уделялось школам, вузам и другим образовательным учреждениям. Появились такие важные организации, как Национальный антитеррористический комитет, Общественная палата Российской Федерации, Комиссия по вопросам улучшения социально-экономического положения в Южном федеральном округе.

День солидарности в борьбе с терроризмом

В память о трагедии Беслана — самого масштабного и самого бесчеловечного теракта в истории новейшей России — федеральным законом "О внесении изменений в Федеральный закон "О днях воинской славы (победных днях) России" от 21 июля 2005 года был учреждён День солидарности в борьбе с терроризмом, который с тех пор отмечается ежегодно 3 сентября. В этот день в России отдают дань памяти не только жертвам Беслана, но и тысячам соотечественников, погибших от рук террористов в Театральном центре на Дубровке, в Будённовске, Первомайском, при взрывах жилых домов в Москве, Буйнакске и Волгодонске, в сотнях других террористических актов.

Современный терроризм и борьба с ним в России

Благодаря постоянно принимаемым мерам по борьбе с террористической опасностью в России в целом удалось снизить террористическую активность. Последний крупный теракт в нашей стране произошёл 3 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге, когда на перегоне между станциями метро "Сенная площадь" и "Технологический институт – 2" произошёл мощный взрыв. Ещё один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. Тогда погибло 16 человек, включая самого террориста-смертника. Более 90 человек получили ранения и травмы.

3 апреля 2017 года в 14:33 на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт – 2" в вагоне метро произошёл взрыв. Пострадало 103 человека, погибло 15. Фото © ТАСС / Замир Усманов

По данным ФСБ, к 2019 году свою деятельность в России прекратили 49 террористических ячеек, были заблокированы счета почти 5,5 тысячи лиц, подозреваемых в связи с незаконными формированиями, а также ограничен доступ к восьми тысячам сайтов "деструктивной направленности". Однако в наше непростое время в связи с проведением СВО и общим осложнением международной обстановки угроза террористических действий на территории РФ вновь возросла. Поэтому так важно не терять бдительности и проявлять ответственность в борьбе с террористической угрозой.

Об этом лишний раз напоминает День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день в городах, в которых случались теракты, таких как Беслан, Волгоград, Буйнакск, Москва, Санкт-Петербург, Первомайск, Будённовск, Волгодонск, Владикавказ, и по всей России проходят памятные акции: траурные шествия, мирные митинги в память о погибших, патриотические акции, возложение цветов к мемориалам. В школах и вузах проводятся занятия, посвящённые проблемам терроризма и методам борьбы с ним. В музеях открываются тематические экспозиции, рассказывающие об опасностях терроризма, его жертвах и героях, отдавших свою жизнь в антитеррористической борьбе.

Авторы Андрей Соколов