Неизвестные пытались парализовать индустриальный квартал в Омске, спалив ж/д шкаф

В Омске неизвестные попытались парализовать работу индустриального квартала на севере города. Как пишет SHOT , для этого они подожгли железнодорожное оборудование на грузовой станции.

Сгоревший батарейный шкаф на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов, снабжающих крупные заводы, вечером 11 декабря заметил диспетчер. На месте поджога нашли две пластиковые полуторалитровые бутылки и тетрадь с вырванными листами. Инцидент никак не повлиял на работу местных предприятий и движение других грузовых поездов. Ведётся расследование.