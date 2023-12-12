Неизвестные пытались парализовать индустриальный квартал в Омске, спалив ж/д шкаф
SHOT: Неизвестные неудачно попытались парализовать работу заводов на севере Омска
В Омске неизвестные попытались парализовать работу индустриального квартала на севере города. Как пишет SHOT, для этого они подожгли железнодорожное оборудование на грузовой станции.
Сгоревший батарейный шкаф на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов, снабжающих крупные заводы, вечером 11 декабря заметил диспетчер. На месте поджога нашли две пластиковые полуторалитровые бутылки и тетрадь с вырванными листами. Инцидент никак не повлиял на работу местных предприятий и движение других грузовых поездов. Ведётся расследование.
А ранее Центральный районный суд Омска отправил в СИЗО гражданина Белоруссии, обвиняемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали. Сергей Еремеев был задержан 7 декабря, через девять дней после совершённого преступления. Он признал, что хотел помешать движению железнодорожных составов.
t.me / SHOT