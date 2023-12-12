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12 декабря, 04:45

Неизвестные пытались парализовать индустриальный квартал в Омске, спалив ж/д шкаф

SHOT: Неизвестные неудачно попытались парализовать работу заводов на севере Омска

В Омске неизвестные попытались парализовать работу индустриального квартала на севере города. Как пишет SHOT, для этого они подожгли железнодорожное оборудование на грузовой станции.

Сгоревший батарейный шкаф на станции Омск-Северный на пути для грузовых поездов, снабжающих крупные заводы, вечером 11 декабря заметил диспетчер. На месте поджога нашли две пластиковые полуторалитровые бутылки и тетрадь с вырванными листами. Инцидент никак не повлиял на работу местных предприятий и движение других грузовых поездов. Ведётся расследование.

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А ранее Центральный районный суд Омска отправил в СИЗО гражданина Белоруссии, обвиняемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали. Сергей Еремеев был задержан 7 декабря, через девять дней после совершённого преступления. Он признал, что хотел помешать движению железнодорожных составов.

Обложка ©

t.me / SHOT

Артур Лапсаков
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