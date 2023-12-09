Задержанный за подрыв двух ж/д составов на БАМе белорус арестован до 30 января

Центральный районный суд Омска отправил в СИЗО гражданина Белоруссии, обвиняемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали. Как пишет ТАСС, Сергей Еремеев пробудет там до 30 января 2024 года. Он признал, что хотел помешать движению железнодорожных составов.

"Избрать Еремееву Сергею Викторовичу <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 дня, то есть до 30 января 2024 года <...>. Содержать Еремеева в СИЗО города Омска", — сказал судья.