Задержанный за подрыв двух ж/д составов на БАМе белорус арестован до 30 января
Суд в Омске отправил в СИЗО обвиняемого в теракте на БАМе гражданина Белоруссии
Центральный районный суд Омска отправил в СИЗО гражданина Белоруссии, обвиняемого в теракте на Байкало-Амурской магистрали. Как пишет ТАСС, Сергей Еремеев пробудет там до 30 января 2024 года. Он признал, что хотел помешать движению железнодорожных составов.
"Избрать Еремееву Сергею Викторовичу <...> меру пресечения в виде заключения под стражу на срок один месяц 23 дня, то есть до 30 января 2024 года <...>. Содержать Еремеева в СИЗО города Омска", — сказал судья.
Согласно материалам дела, Еремеев имеет двух малолетних детей, ранее не судим. В октябре и ноябре текущего года участники организованной преступной группы передали ему не менее семи взрывных устройств, которые он позднее за деньги привёз из Белоруссии. Также обвиняемый получил оплату за совершение теракта.
Напомним, 29 ноября в Бурятии прямо во время движения грузового поезда загорелась цистерна с топливом. В момент обнаружения пожара состав проходил Северомуйский туннель. Никто не пострадал. Уже 7 декабря Федеральная служба безопасности задержала гражданина Белоруссии, который признался в теракте. По словам мужчины, задание он получил от своего соотечественника, проживающего в Литве и курируемого спецслужбами Украины. Возбуждено уголовное дело.
ЦОС ФСБ РФ