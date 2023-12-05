Подозрительная находка в вагоне заставила понервничать хабаровских железнодорожников

В Хабаровском крае на железнодорожной станции был обнаружен подозрительный предмет — бутылка с надписью "мина". Как передаёт телеграм-канал SHOT, из-за неё пришлось оцепить место происшествия.

По данным канала, инцидент произошёл на территории сортировочной станции Дальневосточной железной дороги Хабаровск-2. Там железнодорожники в одном из вагонов грузового поезда нашли бутылку с надписью "мина".

На место обнаружения подозрительной находки были вызваны взрывотехники, после чего предмет отправили на экспертизу. Стоит отметить, что на движение поездов это никак не повлияло. По данному факту сотрудники правоохранительных органов проводят проверку.