Глава ФСБ рассказал о попытках Киева заслать агентуру в Россию

Киевский режим на фоне провалов на поле боя усиливает ставку на тайную борьбу, наращивая засылку агентуры и диверсантов в Россию. Об этом в комментарии "Первому каналу" на расширенном заседании коллегии российского Минобороны сообщил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"С учётом тех процессов, которые идут на линии боевого соприкосновения, киевский режим начинает усиливать вот эту тайную борьбу — засылку агентуры, диверсантов, установление отношений с теми людьми, которые находятся на нашей территории, для того, чтобы нанести нам вред, как говорится, в тылу", — рассказал руководитель Федеральной службы безопасности.

При этом ФСБ России ведёт необходимую работу и мероприятия по выявлению украинских агентов и диверсантов на территории нашей страны, добавил он. Делается всё возможное, чтобы деятельность службы велась на упреждение, и в целом это получается, отметил Бортников. Многие детали пока не могут быть обнародованы, но о них обязательно расскажут позже.

"Работа ведётся очень активная", — резюмировал глава ФСБ.