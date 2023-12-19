СМЕРШ шпионам: Отмечаем День военной контрразведки День военной контрразведки — праздник специалистов, отвечающих за безопасность нашей страны, охраняющих нас и предотвращающих действия других государств по нанесению ущерба России. Когда этот день отмечают, как его празднуют и какова его история? Читайте на Life.ru. 18 декабря, 21:01 Часть сотрудников Федеральной службы безопасности, выполняющая контрразведывательные функции, отмечает 19 декабря свой профессиональный праздник. Фото © Пресс-служба Минобороны РФ

Военная контрразведка России — это организация, которая является частью Федеральной службы безопасности и включена в состав вооружённых сил страны. Основной задачей её сотрудников является предотвращение деятельности иностранных государств и отдельных институтов, которые могут причинить ущерб российским Вооружённым силам. И, конечно же, военнослужащие этой сферы имеют свой профессиональный праздник.

Давайте разберёмся, когда отмечают День военной контрразведки, чем она занимается, когда образовалась и как пойти в неё служить.

Как и когда появилась военная контрразведка. Видео © YouTube / CDRAru (Центральный дом Российской армии)

Какого числа отмечают День военной контрразведки

Каждый год 19 декабря в России отмечается День военной контрразведки, и 2023 год не будет исключением.

История праздника

В Российской империи контрразведывательная деятельность начала проводиться с момента формирования регулярной армии в XVIII веке. Она включала выявление шпионов, предателей и дезинформацию противника. Как самостоятельная структура военная контрразведка появилась только перед Отечественной войной 1812 года.



Смерш стал одной из самых эффективных военных контрразведок в истории человечества. Фото © Портал История.РФ

Затем в 1903 году было создано Разведочное отделение при Главном штабе для борьбы со шпионажем, а в 1911 году особые контрразведывательные отделения были созданы при штабах военных округов.

В Советской России контрразведку осуществляли Военный контроль и Чрезвычайные комиссии. 19 декабря 1918 года был создан Особый отдел ВЧК, который стал основой для единой системы органов безопасности в вооружённых силах. Эта дата и стала считаться Днём военной контрразведки в нашей стране.

Чем занимается военная контрразведка?

Основные задачи военной контрразведки сейчас намного разнообразнее, чем в советское время. Но по-прежнему важными являются выявление, предупреждение и пресечение разведывательной деятельности иностранных спецслужб и организаций, а также отдельных лиц, которые могут нанести ущерб безопасности Российской Федерации, Вооружённым силам РФ и другим воинским и организационным структурам.

Когда образовали Смерш

19 апреля 1943 года Совнаркомом СССР было принято решение о передаче контроля над управлением особых отделов и морским отделом другому органу власти отдельно от НКВД. В результате этого были созданы два новых подразделения: Главное управление контрразведки НКО "Смерш" ("Смерть шпионам") и Управление контрразведки "Смерш" Наркомата ВМФ (Морского флота).

Как пойти служить в военную контрразведку

По сути, вопрос не имеет однозначного ответа. Нельзя просто прийти с улицы и попроситься на работу в ФСБ. Предпочтение отдают выпускникам учебных учреждений ФСБ, которым ещё во время обучения сообщают о возможных вариантах будущей службы.

В официальных правилах приёма сотрудников в ФСБ всё довольно стандартно. Кандидат должен предоставить анкету, копию паспорта, военный билет и диплом об образовании. На службу принимают только граждан России. Кандидатов проверяют на употребление наркотиков и отправляют на беседу к психиатру. Также нужно сдать экзамен по физической подготовке, но нормативы этого экзамена недоступны публично.

Смерш вместе с внутренними войсками принимал основное участие в подавлении антисоветского националистического подполья. Фото © Портал История.РФ

Перед приёмом на службу сотрудник должен подписать допуск к гостайне и дать согласие на пожизненное сохранение конфиденциальности всех полученных сведений. Сотрудник обязуется не заниматься общественной деятельностью. Он не может вести свой бизнес, заниматься политикой, инвестировать в ценные бумаги и покидать территорию страны.

Как отмечают праздник в России

Сотрудники отмечают свой День военной контрразведки в закрытом коллективе. Известно, что в ходе праздника проводится возложение цветов на монумент Славы военным контрразведчикам. Однако на церемонию и просмотр самого монумента могут попасть только действующие сотрудники и ветераны, приглашённые на мероприятие. Монумент находится во внутреннем дворе здания ФСБ по Московскому военному округу в Хамовниках. Во время торжественного мероприятия также зачитывают поздравления и награждают отличившихся военнослужащих.

Авторы Андрей Ананьев