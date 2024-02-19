Появилось видео, как агент СБУ в Запорожской области минирует машину под видом инвалида

Нейтрализованный ФСБ России агент СБУ притворялся инвалидом, чтобы заминировать машину одного из политиков в Запорожской области. Однако злоумышленник не знал, что силовики уже вели за ним наблюдение. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.

Агент СБУ минирует автомобиль под видом инвалида в Запорожье. Видео © Telegram / ФСБ РФ

Сотрудники ФСБ нашли у подозреваемого пистолет Макарова, патроны и стрелянные гильзы. К дому агента СБУ также прибыли специалисты и робот-сапёр.