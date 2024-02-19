Появилось видео, как агент СБУ в Запорожской области минирует машину под видом инвалида
ФСБ показала, как агент СБУ минирует авто под видом инвалида под Запорожьем
Нейтрализованный ФСБ России агент СБУ притворялся инвалидом, чтобы заминировать машину одного из политиков в Запорожской области. Однако злоумышленник не знал, что силовики уже вели за ним наблюдение. Соответствующее видео опубликовала пресс-служба ведомства.
Агент СБУ минирует автомобиль под видом инвалида в Запорожье. Видео © Telegram / ФСБ РФ
Сотрудники ФСБ нашли у подозреваемого пистолет Макарова, патроны и стрелянные гильзы. К дому агента СБУ также прибыли специалисты и робот-сапёр.
Напомним, силовики нейтрализовали агента СБУ Виталия Дятленко, который в преддверии выборов готовился подорвать машину одного из политиков Запорожской области. Теракт планировалось совершить с применением самодельной взрывчатки. Никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал при ликвидации Дятленко.
ФСБ РФ