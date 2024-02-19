ФСБ нейтрализовала агента СБУ, готовившего теракт против одного из политиков Запорожской области

Силовики нейтрализовали агента украинских спецслужб, который накануне выборов готовился подорвать машину одного из политиков Запорожской области. В ходе осмотра места происшествия правоохранители нашли пистолет Макарова, патроны к нему и стреляные гильзы. Об этом сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.

"Вскрыта и пресечена деятельность гражданина РФ Виталия Дятленко, завербованного Службой безопасности Украины и осуществившего в преддверии электорального цикла 2024 года подготовку террористического акта в отношении одного из политических деятелей Запорожской области", — указали в ведомстве.

Там добавили, что теракт планировалось совершить с применением СВУ, сотрудники СБУ координировали деятельность и снабжали диверсанта взрывчатыми веществами. При попытке задержания Дятленко оказал вооружённое сопротивление и был нейтрализован. Никто из правоохранителей и местных жителей не пострадал. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.