В Петербурге задержан 56-летний вандал из МВД, курируемый с Украины

В Петербурге задержан экс-сотрудник МВД по подозрению в нанесении надписей антироссийского характера на стенах храмов и политеха. Он действовал по указанию кураторов с Украины и планировал вступить в террористический легион "Свобода России"*, пишет Mash.

Надписи появились в конце декабря 2023 года сразу в трёх местах в Санкт-Петербурге: на стенах политехнического университета, храма иконы Божией Матери на Гжатской и храма Покрова Пресвятой Богородицы на Политехнической улице. Правоохранители завели три уголовных дела в связи с вандализмом и повреждением объектов, имеющих культурную ценность. Впоследствии все три дела были объединены.

По подозрению в вышеописанных правонарушениях был задержан 56-летний петербуржец. В ходе обысков правоохранители изъяли у него технику, а также проверили звонки и переписки задержанного. Так и удалось установить, что "художника" курировали с Украины, он собирался вступить в террористический легион. А ещё выяснилось, что около 20 лет тому назад мужчина служил в МВД Хабаровского края. При этом родом он из Нижнего Тагила.

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