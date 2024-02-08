Водителя оштрафовали из-за выцветшего флага на фургоне, в котором увидели эмблему легиона "Свобода России"*

Московского водителя оштрафовали из-за флага на машине. Возмущённые жители столицы увидели в нём эмблему террористического легиона "Свобода России"*. Сам же мужчина называет себя патриотом и уверяет, что красная полоса российского триколора попросту выцвела на солнце. Подробности инцидента сообщает SHOT .

Как узнал телеграм-канал, 57-летний водитель-экспедитор припарковал свой Volkswagen Crafter на Новом Арбате. Кто-то из прохожих заметил на задней двери автомобиля бело-сине-белый флаг и решил, что это эмблема легиона "Свобода России"*. На место приехали полицейские, которым владелец фургона пытался объяснить, что наклеивал флаг РФ, который со временем просто выцвел. Тем не менее в отношении мужчины всё равно составили административный протокол по статье "Демонстрирование экстремистской символики", его оштрафовали на тысячу рублей и потребовали отклеить флаг. В разговоре с журналистами автомобилист заявил, что совершенно не согласен с таким решением суда.