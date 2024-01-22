В Москве суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по делу о фейках о ВС РФ
Блогер Александр Шпак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial
Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и бодибилдера Александра Шпака по делу о фейках о Вооружённых силах России (ВС). Об этом сообщили в суде.
"Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", — приводит РИА "Новости" слова собеседника агентства.
Напомним, после начала спецоперации на Украине Шпак перебрался в Турцию, откуда начал открыто критиковать Россию. Подобные выходки неоднократно заканчивались для Шпака административкой и многотысячными штрафами за дискредитацию ВС РФ. А в декабре 2023 года представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру РФ с призывом объявить блогера иностранным агентом. 13 января МВД объявило Шпака в розыск по уголовной статье.