Регион

Уведомления отключены

22 января, 10:45

В Москве суд заочно арестовал блогера Александра Шпака по делу о фейках о ВС РФ

Блогер Александр Шпак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial

Блогер Александр Шпак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial

Басманный суд Москвы заочно арестовал блогера и бодибилдера Александра Шпака по делу о фейках о Вооружённых силах России (ВС). Об этом сообщили в суде.

"Шпаку избрана мера пресечения в виде заключения под стражу с момента задержания на территории РФ или экстрадиции", приводит РИА "Новости" слова собеседника агентства.

Франкенштейн на воле: Как фрик Александр Шпак прогорел в Турции и поливает грязью Россию
Франкенштейн на воле: Как фрик Александр Шпак прогорел в Турции и поливает грязью Россию

Напомним, после начала спецоперации на Украине Шпак перебрался в Турцию, откуда начал открыто критиковать Россию. Подобные выходки неоднократно заканчивались для Шпака административкой и многотысячными штрафами за дискредитацию ВС РФ. А в декабре 2023 года представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру РФ с призывом объявить блогера иностранным агентом. 13 января МВД объявило Шпака в розыск по уголовной статье.

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Знаменитости
  • Поп-культура и Развлечения
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров