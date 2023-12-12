Обнищавший в Турции фрик-блогер Шпак облил грязью ВС России на 7 лет колонии и статус иноагента

В России требуют признать иноагентом блогера Александра Шпака, который жаловался на обнищание в Турции. Возвращение на родину может стать для него чревато уголовным делом и лишением свободы на срок до 7 лет за оскорбление Армии РФ, сообщает SHOT.

По данным канала, к генеральному прокурору Краснову с соответствующим заявлением по поводу блогера обратились представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией. В документе говорится, что 44-летний ютубер и культурист на постоянной основе в своих соцсетях порочит честь военнослужащих ВС РФ, насмехается над ранеными и попавшими в плен бойцами, а также выступает с критикой в адрес специальной военной операции. Общественники требуют признать блогера иноагентом и возбудить против него уголовное дело.

После начала СВО Шпак уехал из России и обосновался в Турции, но продолжает жаловаться на свою жизнь и параллельно обливать родину грязью. На него уже было составлено 7 протоколов за дискредитацию ВС РФ, общая сумма выписанных ему штрафов составила около 300 тысяч рублей.