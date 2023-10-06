Александра Шпака оштрафовали за дискредитацию Российской армии
Суд в Москве оштрафовал блогера Шпака на 250 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ
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Суд в Москве вынес приговор в отношении скандального блогера Александра Шпака по делу о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.
"Шпаку А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу", — приводит РИА "Новости" сообщение Тверского суда.
Напомним, пять протоколов об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении блогера суд зарегистрировал ещё в конце лета. Как уже рассказывал Лайф, в прошлом году мужчина с крайне эпатажным внешним видом покинул Россию и нашёл новое пристанище в Турции. Он не просто поддерживает Украину, но и выкладывает в соцсетях оскорбления в адрес российских военных и высмеивает раненых пленников.
А ранее Лайф рассказывал про блогера и бывшего игрока сборной РФ по футболу Евгения Савина, которого вновь проверяют по поводу дискредитации Российской армии. После резкой критики специальной военной операции в отношении спортсмена могут возбудить уголовное дело. В феврале этого года его, кстати, уже оштрафовали на 50 тысяч по статье за дискредитацию ВС РФ.