Александра Шпака оштрафовали за дискредитацию Российской армии

Суд в Москве вынес приговор в отношении скандального блогера Александра Шпака по делу о дискредитации Вооружённых сил Российской Федерации.

"Шпаку А.К. назначено наказание в виде административного штрафа в размере 250 тысяч рублей, по 50 тысяч по каждому протоколу", — приводит РИА "Новости" сообщение Тверского суда.

Напомним, пять протоколов об административном правонарушении по статье 20.3.3 КоАП РФ в отношении блогера суд зарегистрировал ещё в конце лета. Как уже рассказывал Лайф, в прошлом году мужчина с крайне эпатажным внешним видом покинул Россию и нашёл новое пристанище в Турции. Он не просто поддерживает Украину, но и выкладывает в соцсетях оскорбления в адрес российских военных и высмеивает раненых пленников.