Блогера и экс-игрока сборной России Савина вновь проверяют по поводу дискредитации армии
SHOT: Экс-футболисту сборной России Савину грозит статья за дискредитацию ВС РФ
Евгений Савин. Обложка © Артём Геодакян / ТАСС
Против блогера и экс-игрока сборной России по футболу Евгения Савина могут возбудить уголовное дело по статье о дискредитации ВС РФ, пишет SHOT со ссылкой на источники.
По данным телеграм-канала, экспертов заинтересовало апрельское интервью спортсмена, в котором он активно комментировал политику и, в частности, высказывался против спецоперации.
Напомним, после начала СВО на Украине Евгений Савин покинул Россию и занял проукраинскую политическую позицию. В августе 2022 года стало известно о намерении Следственного комитета проверить блогера на предмет распространения фейков о ВС РФ, а уже в феврале 2023 года его оштрафовали на 50 тысяч по статье за дискредитацию армии. Однако это не остановило Савина, и уже в апреле он выкинул новый антироссийский жест: отказался выпускать ролик о талантливом мальчике-футболисте из Донбасса, потому что его отец в 2014 году стал ополченцем.