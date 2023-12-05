Невзоров* получил третий штраф за отсутствие отметки иноагента

Журналиста Александра Невзорова* оштрафовали на 40 тысяч рублей из-за того, что он проигнорировал правило и не упомянул в публикации о своём статусе иноагента. Об этом сообщила Пресс-служба судов Петербурга.

"Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлёк к административной ответственности Александра Невзорова* за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 4 ст. 19.34 (нарушение порядка деятельности иноагента) КоАП РФ", — говорится в сообщении.

Как следует из сообщения суда, 8 августа Невзоров* разместил в своём телеграм-канале пост без указания о том, что материал был "произведён и (или) распространён иностранным агентом либо касается деятельности иностранного агента — Невзорова Александра Глебовича".

К слову, это уже не первый его подобный штраф. До этого журналиста уже дважды штрафовали по "иноагентским" протоколам. А в апреле на него и вовсе было заведено административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за его высказываний в видеороликах.