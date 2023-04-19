КАРТА ЗВЁЗДНОЙ МИГРАЦИИ: КУДА УЕХАЛИ РОССИЙСКИЕ СЕЛЕБРИТИ

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19 апреля, 10:25

На Невзорова завели дело из-за возбуждения ненависти к чиновникам и армии

<p>Обложка © <a href="https://commons.wikimedia.org/wiki/File:%D0%9D%D0%B5%D0%B2%D0%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2.jpg" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Wikipedia</a> / Loloxl9</p>

Обложка © Wikipedia / Loloxl9

На журналиста Александра Невзорова* завели административное дело по статье о возбуждении ненависти или вражды из-за его высказываний в видеороликах. Об этом рассказали в Прокуратуре Санкт-Петербурга.

По данным ведомства, в словах Невзорова усмотрели признаки возбуждения ненависти в отношении россиян и белорусов, военных, чиновников, а также представителей религии и членов казачьих обществ.

"В указанных материалах содержатся признаки переноса различного рода негативных характеристик отдельных представителей указанных социальных групп на все группы, признаки формирования и подкрепления негативного стереотипа, отрицательного образа граждан и представителей органов государственной власти Российской Федерации", — объяснили в прокуратуре.

У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

У журналиста Невзорова арестовали участок на берегу Финского залива

Материалы дела направили в Приморский районный суд. Журналисту может грозить штраф от 10 до 20 тысяч рублей, а также 100 часов обязательных работ или 15 суток ареста.

Ранее Лайф писал о том, что Басманный суд Москвы вынес приговор российскому журналисту Александру Невзорову по делу о дискредитации Вооружённых сил РФ. Его заочно приговорили к восьми годам колонии.

*Включён в реестр иностранных агентов.

Илья Суриков
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