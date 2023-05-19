Прокуратура хочет изъять два участка иноагента Невзорова в Лисьем Носу

Прокуратура требует изъять у журналиста-иноагента Александра Невзорова* два участка в Лисьем Носу и вернуть их в собственность Санкт-Петербурга. Об этом информирует в пятницу Объединённая пресс-служба судов Северной столицы.

Из иска следует, что надзорное ведомство решило проверить, каким образом два участка в посёлке Лисий Нос оказались в собственности у журналиста. Оказалось, земля была приобретена незаконно.

"Участки не были выкуплены Невзоровым в нарушение п. 3 указа президента РФ от 27.10.1993 №1767. Комитетом по земельной реформе и земельным ресурсам мэрии Санкт-Петербурга распоряжений о выкупе не издавалось, расчёт стоимости не производился", — отмечается в сообщении пресс-службы.

Напомним, что летом прошлого года суд наложил арест на один из участков Невзорова в рамках уголовного дела о дискредитации ВС РФ. Помимо роскошного особняка, на участке остались библиотека, конь и собака породы алабай. 1 февраля текущего года Басманный суд Москвы заочно приговорил Невзорова к восьми годам колонии. Кроме того, 64-летнему журналисту на четыре года запретили администрирование интернет-ресурсов. Приговор начнёт действовать с того момента, как Невзоров окажется на территории России.