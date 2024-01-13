МВД объявило в розыск по уголовной статье скандального блогера Александра Шпака

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск российского блогера Александра Шпака. Пометка об этом появилась в базе данных ведомства.

Основанием для установления местонахождения скандально известного бодибилдера значится уголовная статья. Впрочем, какая именно, не указано.

Напомним, после начала спецоперации на Украине культурист перебрался в Турцию, откуда начал открыто критиковать Россию. Подобные выходки неоднократно заканчивались для Шпака административкой и многотысячными штрафами за дискредитацию ВС РФ. А в декабре представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру РФ с призывом объявить блогера иностранным агентом.

Между тем 12 января Минюст России включил Бориса Акунина* в список иноагентов. В ведомстве подчеркнули, что покинувший родину писатель проводил сбор средств на нужды ВСУ, а также формировал негативный образ РФ за рубежом.