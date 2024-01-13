Регион

Уведомления отключены

12 января, 22:30

МВД объявило в розыск по уголовной статье скандального блогера Александра Шпака

Александр Шпак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial

Александр Шпак. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / sashashpakofficial

Министерство внутренних дел РФ объявило в розыск российского блогера Александра Шпака. Пометка об этом появилась в базе данных ведомства.

Основанием для установления местонахождения скандально известного бодибилдера значится уголовная статья. Впрочем, какая именно, не указано.

Напомним, после начала спецоперации на Украине культурист перебрался в Турцию, откуда начал открыто критиковать Россию. Подобные выходки неоднократно заканчивались для Шпака административкой и многотысячными штрафами за дискредитацию ВС РФ. А в декабре представители Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией обратились в Генпрокуратуру РФ с призывом объявить блогера иностранным агентом.

Франкенштейн на воле: Как фрик Александр Шпак прогорел в Турции и поливает грязью Россию
Франкенштейн на воле: Как фрик Александр Шпак прогорел в Турции и поливает грязью Россию

Между тем 12 января Минюст России включил Бориса Акунина* в список иноагентов. В ведомстве подчеркнули, что покинувший родину писатель проводил сбор средств на нужды ВСУ, а также формировал негативный образ РФ за рубежом.

* Внесён Минюстом РФ в реестр иностранных агентов, а также в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору.

Илья Пушкарев
  • Новости
  • МВД РФ
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров