Бастрыкин поручил возбудить дело против врача, смеявшейся над сыном погибшего бойца СВО
Бастрыкин поручил возбудить дело о дискредитации ВС РФ против врача из Москвы
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело против врача одной из московских поликлиник, которая смеялась над ребёнком, тоскующим по погибшему в зоне спецоперации (СВО) отцу. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
"Узнав, что семилетний мальчик тоскует по отцу, погибшему в зоне СВО, врач отреагировала насмешкой, сопровождая свою реакцию высказываниями о правомерном характере действий вооружённых формирований Украины", — говорится в сообщении.
Столичные следователи уже разбираются в ситуации. Бастрыкин поручил руководителю главка Андрею Стрижову возбудить уголовное дело и расследовать все обстоятельства произошедшего. Ход и результаты предварительного следствия поставлены на контроль в центральном аппарате СКР.
Ранее Life.ru сообщал, что создателя мультипликационного персонажа Mr. Freeman оштрафовали на 40 тысяч рублей за дискредитацию ВС России. Сам Павел Мунтян* находится за пределами РФ.
* Внесён Минюстом России в реестр иностранных агентов.
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